Najnowsze Popularne Wideo + 3 disco polomichałowopodlasie 20-02-2020 (19:10) Michałowo tańczy i śpiewa. Powstaje pierwsza w Polsce szkoła disco polo W podlaskim Michałowie powstaje szkoła disco polo. Gmina podpisała umowę z wytwórnią muzyczną, a wśród wykładowców znajdą się gwiazdy tego... Rozwiń Michałowo nad Turystów Wita przy w … Rozwiń Transkrypcja: Michałowo nad Turystów Wita przy wjeździe do miasta ogromny napis Niemal jak w folii Hasło którym promuje się gmina też podobne Fabryka Elementem tej fabryki Ta szkoła Jaka szkoła po VIN Postać na Jeżeli Górnicza Na Śląsku Boczna October Jeżeli Morska Gdy Jasna sprawa A Podlasie Którego Jesteśmy silni i kojarzeni w całym kraju Co jest atrakcyjny dla młodzieży A jednocześnie jest Dobrym sposobem Pierwsza w Polsce szkoła Disco polo Chcemy postawić na to aby uczniowie którzy Tutaj będą w tej szkole minister Zawodowcami z praktykami Zęby na imprezach na koncertach na festiwal Wśród Mają się znaleźć wykładowcy z Białostockiej akademii muzycznej Na razie jest bratem No tylko To Marcin Miller Boys Powinniśmy teraz mówić panie profesorze Absolutnie nie wiem nie Ukończyłem studiów Pracy dyplomowej mogę spokojnie Nie będę aż takim wykładowcą W takim stereotypowym zatem jestem ja to nazywam siebie tak A Pomocnikiem w tej szkole bo był taki ekspert pomocniczy Muzyka i krosy na scenie to jedno Ale władze gminy podkreślają że priorytety uczniów szkoły disco polo i nadal będzie na to Przede wszystkim musimy pamiętać coś zwykłe Liceum Ogólnokształcące związku trzeba realizować Podstawa programowa czyli język polski angielski Geografia fizyka chemia wszystkie przedmioty oczywiście muszą się znaleźć programy nauczania ale oprócz tego Proponujemy uczniom za Wokalne taneczne i muzyczne Tutaj jest Profil estradowy jest na pewno Będą jakieś egzaminy nie wiem Świerki Jakieś tam dj-skie sprawy Zbudowane jest przecież Studio czyli technika estradowa a tutaj Marcin Miller przyjdzie Jeśli będą pytania Ja na pewno nie będę starał się odpowie Będę starał się Tym osobom tym ludziom pomagać ja Jak najbardziej ale będę pomagał nie będzie to na tej zasadzie Przyjechała wielka gwiazda I i chcę pokazywać co to nie ona nie absolutnie nie Szkoła umowy o współpracy między innymi z wytwórnią Grinch Białostocka filmu fotograficzną specjalizującą się w disco polo Potrzebny do nauki sprzęt Będzie kupiony za pieniądze z budżetu Szkoła się do sprzątania Do sprzątania się natomiast wiemy co potrzebujemy żebyśmy przygotować salę do zajęć tanecznych salę do zajęć vocal Zastanawiamy się bo mam już byli jedno studio nagrań czy budować drugie studio nagrań tutaj czy będziemy korzystać z tamtego No jeszcze jest Boszkowo Pomysł otwarcie klasy estradowej już budzi zainteresowanie ze strony potencjalnych Myślę że chciałabym spróbować swoich Przed mikrofonem z gitarze tanecznie oraz Wokalnie bardzo chętnie Gdzie ta muzyka ciągle się rozwija I No ciekawe To może być dobra przygoda Ale czy na scenie Trzeba by było pokonać tremę na pewno i Ja sobie to na scenie ale Ale to na razie na obecną chwilę nie jest to jakby dla mnie ale mam nadzieję że to on Choć zdania wśród mieszkańców Michałowa Powinno się Będą nowe możliwości dla Muzyka disco polo Ale Nie sądzę żeby szkoła o tym Profilu miała jakiekolwiek Wejście w świat Szczerze mówiąc Liczyłam na to że powstaną z prawdziwego zdarzenia zawodówki które są teraz potrzebne Niedaleko duże z 2 zakłady Które tych zawodówek potrzebuję I z dużo ludzi z Michała dojeżdża tam do pracy i na to liczyłam A disco-polo no cóż nie uważam że to Mądry pom Zawodówki Co prawda nie było ale na Zespół Szkół w Michałowie pomysłów nie brakowało Ostatni dotyk Uczniów nie udało się jednak Utworzyliśmy klasy budowlane Ale zero ani jednego podania nie Weź mi współpracę z największą firmą w naszym rejonie Z Unibep Były ustalone Dla uczniów nawet stypę Ani jeden Disco polo było już w telewizji polskiej i na Stadionie Narodowym Teraz spróbuję wejść do edu Jest być może ostatnią szansą na tobie Zespół Szkół w Michałowie nadal W zeszłym roku uczyło się w nim zaledwie 26 uczniów Czy klasa estradowa przyciągnie chętnych i rozwinie Michałowska szkołę dowiemy się pod koniec sierpnia gdy zakończy się Władze spodzie Stół stół Z których połowa może po Spoza najbliższej W przypadku duże Interesuje Mamuś