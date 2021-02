Międzyzdroje. Inwestor chce wybudować 112-metrowy hotel przy plaży

Deweloper, będący jednocześnie inwestorem przekonuje, że obiekt "będzie magnesem dla fanów monumentalnych budowli o pięknej architekturze, a wewnętrzne atrakcje zachęcą do odwiedzin grupy turystów oraz inwestorów". Całość ma mieć ponad 30 tysięcy mkw. powierzchni użytkowej.

Czy rząd otworzy hotele na Walentynki? "Nie słyszałam, by zapadła decyzja"

Co ciekawe, według Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach teren miasta jest objęty obszarem parku krajobrazowego. W najbliższym sąsiedztwie zaczyna się także obszar Wolińskiego Parku Narodowego i rezerwatu.

O to, dlaczego gmina zgodziła się na postawienie tak gigantycznego obiektu w takim otoczeniu próbujemy pytać u źródła. Rzeczniczka UM do czasu publikacji tekstu nie odebrała telefonu. Dzwoniliśmy też do sekretariatu urzędu. Nikt nie odebrał.