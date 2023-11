Wraca emigracyjny boom. Polacy mieli wracać. Zmienili zdanie

Z raportu "Migracje zarobkowe Polaków" agencji Gi Group, na który powołuje się portal, również wynika, że Polacy są coraz bardziej zainteresowani emigracją zarobkową. W 2023 roku niemal 17 proc. badanych deklarowało, że rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy. Zmniejszył się odsetek osób odrzucających taką perspektywę — to niespełna 60 proc. badanych, co stanowi spadek aż o 8,7 pkt proc. w porównaniu z lipcem 2022 roku i 21,6 pkt. proc. w odniesieniu do września 2021 roku. Wzrósł natomiast odsetek niezdecydowanych. Ich liczba zwiększyła się o niemal 10 pkt proc. w stosunku do lipca 2022 r. i jest najwyższa od 2015 roku.