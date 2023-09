Miesiąc darmowego prądu. Ważne zmiany

Zamrożenie cen prądu

Do końca roku obowiązuje również rządowa tarcza, która zamroziła ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Po ostatnim zwiększeniu limitów zużycia tarcza zapewnia gospodarstwom domowym rocznie od ok. 3 do nawet 4 tys. zł oszczędności na rachunkach za prąd, w zależności od przysługującego im limitu. Energia zużyta przez odbiorców indywidualnych poniżej limitu kosztuje tyle, co w ubiegłym roku, czyli ok. 41 gr za kWh netto.