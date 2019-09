Mieszkają z rodzicami. Młodzi Polacy ani myślą o wyprowadzce

Przeciętny młody Polak wyprowadza się z domu rodzinnego, kiedy ma 27 lat, 7 miesięcy i 6 dni. To aż o 9 lat później niż przeciętny Szwed i o dwa lata później niż średnia wieku wyprowadzki Europejczyków. Jaki jest tego powód?

– Osoby młode przeważnie zarabiają mniej, a konieczność posiadania wkładu własnego znacznie utrudnia zakup pierwszego mieszkania. Oczywiście do wyboru jest też najem , ale większość młodych woli własne "cztery kąty" z prozaicznego powodu – jeśli w danym miejscu planujemy mieszkać dłużej – to najem jest dziś po prostu droższy niż zakup na kredyty – mówi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments, firmy która przygotowała zestawienie.

Najpóźniej wyprowadzają się obywatele takich państw jak: Czarnogóra, Chorwacja, Serbia, średni wiek to 31 lat. Jest to skutek niskich dochodów mieszkańców tych państw.

Szwedzi wyprowadzają się najwcześniej, tutaj przeciętny wiek opuszczenia rodzinnego gniazda wynosi ok. 18,5 lat. Wynika to nie tylko z dobrej sytuacji majątkowej, ale też z tego, że Szwecja to państwo o małej gęstości zaludnienia, przez co młodzi przeprowadzają się do oddalonych miast żeby się dalej uczyć.