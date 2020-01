Mieszkania w Polsce drożeją i drożeć będą. Ale teraz ich ceny mogą zacząć galopować

Przez ostatnie 7 lat ceny lokali mieszkalnych w naszym kraju wzrosły średnio o 26 proc. Pomimo wrażenia, że wzrost ten jest szybki, okazujemy się europejskim średniakiem. W tym samym czasie ceny mieszkań w UE poszły w górę o 27 proc. Ale wkrótce możemy przegonić unijną średnią.

"Co ciekawe, wśród państw zbliżonych do nas poziomem rozwoju, u nas ceny rosły najwolniej. Podczas gdy w naszym kraju ceny mieszkań wzrosły o 26 proc., to na Słowacji o 44 proc., a w Czechach o 53 proc. Częściowo może za to odpowiadać poziom oprocentowania kredytów hipotecznych. Na Słowacji jest to średnio ok. 1,5 proc., w Czechach ok. 3 proc., a w Polsce ok. 4,3 proc. Gdyby kredyty były u nas tańsze, to zapewne ceny byłyby jeszcze wyższe" – pisze Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.