„Mieszkanie na start” – od kiedy i dla kogo dopłaty do czynszu

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podpisał ustawę o programie „Mieszkanie na Start”. Według jej zapisów obywatele będą otrzymywali dopłaty do czynszu związanego z wynajmem nowych mieszkań. Taka pomoc może być przyznana nawet na 15 lat.

Kto i na jakie mieszkania otrzyma dopłatę do czynszu z programu „Mieszkanie na Start”

Programem „Mieszkanie na start” obejmie tylko nowe mieszkania, lub takie, które będą zamieszkane po raz pierwszy. Co ważne dopłaty do czynszu będą przyznawane zarówno osobom wynajmującym lokum należące do towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy też dostępne na rynku komercyjnym. Na to wsparcie liczyć będą mogli również najemcy lokali przyznanych z programu „Mieszkanie Plus”.