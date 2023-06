Mieszkanie Plus. Wykup mieszkań po preferencyjnych stawkach

Jak przekazało MRiT, w ramach części rynkowej i społecznej programu Mieszkanie Plus wybudowanych zostało ponad 19,8 tys. lokali mieszkalnych, a ok. 32,4 tys. lokali znajduje się obecnie w budowie. Ok. 5 tys. spośród tych mieszkań możliwych ma być do nabycia w ramach umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Zamieszkanie w pozostałych możliwe jest na zasadach najmu o preferencyjnej stawce czynszu. Rozpoczęte inwestycje w ramach programu zostaną planowo ukończone. Beneficjentami programu są osoby, których nie stać na kupno mieszkania na zasadach rynkowych, a jednocześnie mają za duże dochody, by uzyskać prawo do zajmowania lokalu socjalnego.