Miliarder, który zmarł w czasie operacji powiększenia penisa, była bardzo tajemniczym człowiekiem

Izraelsko-belgijski miliarder Ehud Arye Laniado zmarł w trakcie operacji powiększania penisa w klinice w Paryżu. Był cenionym specjalistą od wyceny diamentów. Kilka lat temu stał się też bohaterem afery podatkowej.

Ehud Arye Laniado był bardzo tajemniczym człowiekiem. Nie udzielał wywiadów, nie pojawiał się w mediach. Chętnie publikował za to na Facebooku i Instagramie zdjęcia biżuterii.

Wart miliardy złotych handel diamentami to pole do dużych nadużyć. Ich symbolem są "krwawe diamenty", zwane też "konfliktowymi". Pochodzą z obszarów kontrolowanych przez rebeliantów, a ich sprzedaż służy finansowaniu terroryzmu i utrzymanie reżimów.

- Diamenty to świetny sposób na pranie pieniędzy, unikanie podatków i dokonywanie innych przestępstw - powiedział Ian Smillie, współzałożyciel Procesu Kimberley. Jest to uznawany na całym świecie proces certyfikacji diamentów, który ma uniemożliwić wprowadzanie do obrotu diamentów pozyskiwanych w nielegalny sposób.