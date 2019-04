Miliardy w używanych ubraniach. Rynek rośnie szybciej od sprzedaży detalicznej

Po co wyrzucać, skoro można odsprzedać? W USA rynek odzieży używanej rośnie szybciej od sieciówek i za pięć lat ma być wart 51 mld dolarów. Trend dociera do Polski. - Widać to na grupach facebookowych i po liczbie użytkowników aplikacji mobilnych - mówi twórca Clotify.

Polski rynek resale'u to nie tylko sklepy stacjonarne. Prężnie działają też aplikacje mobilne. (East News, Fot: eastnews)

Popularne sieciówki w galeriach handlowych mają się dobrze, ale sklepy i aplikacje z odzieżą używaną biją historyczne rekordy.

Resale to rynek towarów odsprzedawanych i przecenianych. Amerykańska firma Thredup policzyła, że jej lokalny rynek jest dziś wart 24 mld dolarów, a za pięć lat jego wartość się podwoi do 51 mld dolarów (badanie przeprowadzone na próbie 2 tys. kobiet powyżej 18 roku życia).

Z raportu dowiadujemy się, że ubiegłym roku 56 mln kobiet kupowało rzeczy w secondhandzie lub poprzez stworzoną do tego aplikację. Rok wcześniej rynek miał 44 mln takich klientek.

Kto wybiera ubrania używane? 31 proc. to tzw. "boomersi" czyli osoby wieku 60+, 33 proc. to milenialsi (25-37 lat), a 16 proc. to osoby z generacji z (18-24 lata).

Ta ostatnia grupa może być języczkiem u wagi dla rozwoju całego rynku. Według raportu osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem ponad 2 razy częściej decydują się na kupno używanego ubrania niż nowego. Powód? Z jednej strony nie chcą się ubierać jak wszyscy (czyli w ciuchy z sieciówek), z drugiej – nie chcą przepłacać.

- Rynek resale'u to również rynek wielu dóbr luksusowych. Jeśli ludzie mogą kupić używany towar dobrej jakości, ale za znacznie niższa cenę, to wiadomo że nie będą chcieli przepłacać – komentował w raporcie założycie i prezes firmy Threadup, James Reinhart.

Jednocześnie jest to grupa, która bardzo świadomie podchodzi do robienia zakupów. Ubrania z secondhandu są elementem gospodarki w obiegu zamkniętym. Trzeba pamiętać, że przemysł odzieżowy to jeden z największych trucicieli świata.

Aby uszyć t-shirt i parę jeansów potrzeba aż 20 metrów sześciennych wody. W skrócie - lepiej użyć stare ubranie po raz drugi niż kupować nowe.

Ciekawe jest też to, że w najbliższych pięciu latach ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że zamierza wydawać więcej pieniędzy w sklepach z używaną odzieżą niż np. w Amazonie.

Polski rynek ubrań używanych jest wart 5-6 mld zł, co stanowi ok. 12 proc. sprzedaży wszystkich ubrań. W branży rządzą dwie firmy: Wtórpol, który ma 120 sklepów w całej Polsce i dziennie przetwarza 300 ton tekstyliów, oraz kielecka VIVE Textile Recycling, działająca w kraju od 25 lat.

Ale polski rynek resale'u to nie tylko sklepy stacjonarne. Na rynku mobile działa polska aplikacja Clotify, która jest wirtualną szafą, portalem społecznościowym i sklepem w jednym (z możliwością kupowania, sprzedawania i oczywiście targowania się).

- Coraz większe znaczenie odgrywa w Polsce wtórny rynek odzieży w ramach tzw. second handów. Wpływ na rozwój tego zjawiska mają takie czynniki jak moda na ekologię, oszczędność,chęć wyszukania najlepszych okazji oraz sharing economy (ekonomia współdzielenia - przyp. red.) - mówi money.pl założyciel Clotify Nick Krzemiński. Jak dodaje:

- Z biegiem czasu łatwość z jaką użytkownik będzie mógł sprzedać swoje ubrania, które zawsze czekają na jakąś okazję, która nie nadchodzi rozwinie się proporcjonalnie tak jak w Ameryce. Trend już widać w Polsce, gdzie codziennie przybywa mnóstwo osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą na grupach Facebookowych oraz aplikacjach mobilnych stworzonych do tego celu.

Eksperyment ze sprzedażą używanych ubrań online podjął szwedzki koncern H&M. Na razie testy trwają jedynie na rodzimym rynku tej firmy. Nie ma pewności, kiedy możliwe jest wprowadzenie nowości chociażby w Polsce.