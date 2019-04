Nowy pomysł H&M na używaną odzież. Testują go w Szwecji

Sprzedaż używanej odzieży online - to nowy eksperyment sieci odzieżowej H&M. Od powodzenia testu zależy wprowadzenie tej możliwości na inne rynki.

Ponadto, jak informuje dlahandlu.pl, zdaniem H&M sprzedaż używanej odzieży to rosnąca część branży. Na razie testy trwają jedynie na rodzimym rynku H&M. Nie wiadomo, kiedy możliwe jest wprowadzenie nowości chociażby w Polsce.

Jak tłumaczyli przedstawiciele H&M, utylizacji podlegają uszkodzone lub nienadające się do sprzedaży produkty. Do pieca trafiają z powodu pleśni lub zbyt dużej ilość niebezpiecznych chemikaliów. Przyznanie się do używania niebezpiecznych chemikaliów jeszcze bardziej rozwścieczyło klientów.