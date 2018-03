Milion Polaków musi wymienić dowód osobisty. Albo będą mieć problemy, albo dostaną wysoką grzywnę

Brak kredytu, nowego telefonu na raty lub umowy na kablówkę. Do tego brak wstępu na mecz ulubionej drużyny. A w skrajnym przypadku nawet grzywna 5 tys. zł. Tak może się skończyć brak ważnego dowodu osobistego. W tym roku milion Polaków będzie musiało zaktualizować dokumenty.

Lepiej sprawdź ważność swojego dowodu osobistego. Nieważny dokument to spore problemy (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Z nieważnym "plastikiem" problemy będziemy mieć w banku, na poczcie lub podczas wchodzenia na mecz piłkarski. Banki bardzo często klientom z nieaktualnym dowodem wyświetlają specjalny komunikat przy każdej okazji. Formułka ma kształt np. "zaktualizuj dane dowodu". Są jednak i takie, które blokują możliwość zlecania przelewów. A wtedy robi się nerwowo.

Może być nieprzyjemniej? Może. Nieważny dowód może pokrzyżować nam plany zakupowe. Kiedy płacimy kartą, sprzedawca może zażądać przedstawienia dowodu, by sprawdzić, czy należy do nas. Zgodnie z prawem, wystarczy by miał "uzasadnione wątpliwości”" Nie wierzysz? Wszystko zapisane zostało w ustawie o usługach płatniczych. Kasjerzy robią to wyjątkowo rzadko, ale mają takie prawo.

To jednak tylko chwilowe problemy. Brak nowego dokumentu może skończyć się grzywną w wysokości aż 5 tys. zł. Co ciekawe, taką samą karę można otrzymać za przetrzymywanie cudzego dowodu. Warto wyjaśnić pewną kwestię. Grzywna nie dotyka osób, które przy sobie nie mają ważnego dowodu osobistego. Dotyczy osób, które w ogóle takiego dokumentu nie posiadają, nie wyrobiły.

Jest jeden sposób na uniknięcie stresu. Sprawdzić ważność dowodu wcześniej i w razie konieczności - również wcześniej - wystąpić o nowy. Wymiana jest bezpłatna.

Zrób teraz krótką przerwę i zerknij w swój dowód osobisty. Ważny? To dobrze. Nieważny? Lepiej zaplanuj wizytę w urzędzie.

Wbrew pozorom nieważny dowód to nie jest problem tylko wąskiej grupy Polaków. W tym roku po nowy plastik powinno się zgłosić ponad milion Polaków. Takie dane Wirtualnej Polsce przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. A to oznacza, że każdego miesiąca dowód straci prawie 100 tysięcy Polaków.

I jak pokazują statystyki… spora grupa długo nie kwapi się z wymianą dokumentów. W 2017 r. ważność dowodu osobistego skończyła się aż 4 mln 729 tys. Polaków. Jak wynika ze styczniowych danych MSWiA - prawie co czwarta osoba wtedy nie zgłosiła się po nowy dokument.

Ministerstwo przypomina, że "każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego". Do tego resort ostrzega przed problemami za granicą. "Nieważny dowód osobisty nie może też być podstawą do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen" - informuje. Oczywiście granicę przekroczymy, ale… w razie kontroli policji w innym kraju zaczną się spore problemy.

Wniosek o nowy dowód muszą złożyć też ci, którzy wymieniają dowód ze względu na stare dane. Taka sytuacja dotyczy mężatek, które zmieniły nazwisko. Urząd nie zmieni danych w dowodzie za nas.

Aby skorzystać z elektronicznego formularza, należy wejść na portal Obywatel.gov.pl. Tam należy kliknąć w baner dotyczący wymiany dowodu i zalogować się tzw. profilem zaufanym. Jest on niezbędny do złożenia elektronicznego wniosku o nowy dowód.

Co zrobić, jeżeli nie ma się profilu zaufanego? Można go założyć przy pomocy bankowości elektronicznej. Można również złożyć wniosek przez internet i potwierdzić tożsamość w jednym z urzędów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach ministerstwa.

Profil zaufany to nie tylko dostęp do wniosku o dowód, ale również możliwość sprawdzania punktów karnych przez internet i danych w rejestrach urzędowych. Co ciekawe nie wszyscy muszą wymieniać dowodu. Ci, którzy w 2007 roku mieli skończone 65 rok życia, są zwolnieni z tego obowiązku. Oni uzyskali dowód na czas nieokreślony. Oczywiście mogą to zrobić - np. gdy uznają, że ich zdjęcie jest już po prostu stare.