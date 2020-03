Milion sztuk produktów dla 21 szpitali. Maspex wspiera służbę zdrowia

Koncern spożywczy Maspex przekaże milion sztuk swoich produktów dla 21 polskich szpitali zakaźnych. To pomoc dla pacjentów, lekarzy i personelu medycznego, którzy przeżywają trudny czas w związku z walką z koronawirusem.

Soki, musy owocowe Tymbark i Kubuś, dania gotowe, dżemy Łowicz, makarony i płatki Lubella i wiele innych produktów koncernu Maspex trafi w ręce 21 polskich szpitali zakaźnych. - "Produkty trafią do wszystkich szpitali zakaźnych jednoimiennych, w tym do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie" - czytamy w komunikacie prasowym koncernu.

Maspex informuje, że dostawy produktów będą realizowane dla szpitala we Wrocławiu, Grudziądzu, Puławach, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Krakowie, Warszawie, Kędzierzynie-Koźlu, Łańcucie, Łomży, Gdańsku, Kościerzynie, Wejherowie, Tychach, Raciborzu, Starachowicach, Ostródzie, Elblągu, Poznaniu i Szczecinie. Pomoc trafi także do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który został dostosowany do potrzeb kobiet w ciąży z podejrzeniem choroby COVID-19. Wsparcie produktowe otrzyma również Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.