Miliony Polaków na celowniku banków. Szukali tych informacji

W 2023 roku liczba pozyskanych raportów dotyczących zdolności płatniczej konsumentów wzrosła o blisko 4 miliony w porównaniu do roku 2022. Równocześnie, liczba osób poddanych weryfikacji zwiększyła się o prawie milion w stosunku do poprzedniego roku.

Monitorowanie wiarygodności płatniczej stało się powszechne bez względu na wiek i płeć. Niemniej, zauważono pewne trendy - większym zainteresowaniem cieszyły się osoby poniżej 30. roku życia (wzrost z 16 do 18 proc.), podczas gdy starsze osoby powyżej 70 lat były rzadziej sprawdzane (spadek z 7,4 do 6,8 proc.). Ponadto, niemal połowa osób poddanych weryfikacji była w wieku od 31 do 50 lat.