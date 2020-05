Miliony zagazowanych zwierząt, kilkanaście milionów litrów mleka w ściekach. Tak wygląda teraz amerykańskie rolnictwo

Jak na razie ofiarą załamania się amerykańskiego łańcucha dostaw żywności stało się ok. 2 milionów zwierząt hodowlanych. To jednak dopiero początek.

Farmerzy z Iowa, stanu słynącego z największej produkcji trzody chlewnej w USA - ostrzegają, że będą zmuszeni do zabijania 700 000 świń tygodniowo z powodu spowolnienia lub zamknięcia zakładów przetwórstwa mięsnego. To efekt zamknięcia kilkudziesięciu rzeźni w całych Stanach. Przy czym pod pojęciem rzeźni należy rozumieć olbrzymi kombinat, zdolny do zabicia, rozczłonkowania i poporcjowania tysięcy zwierząt dziennie.

Problemy dotknęły też rolników nie zajmujących się produkcją mięsa. Na polach w USA leżą tysiące ton gnijących roślin. Wedle szacunków Białego Domu straty tylko z tego tytułu warte są ok. 5 miliardów dolarów. Dochodzi przy tym do niecodziennych sytuacji – na przykład jeden z farmerów karmi swoje krowy ekskluzywną odmianą ogórków, które zwykle trafiają jedynie do najlepszych restauracji. Dziś są warte tyle, co pasza.