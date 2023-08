Mimo inflacji wydamy więcej na wakacjach. Prawie tysiąc złotych z portfela

Budżet Polaków na wakacje

Inquiry sprawdziło, jak prezentują się budżety Polaków na wakacyjne zakupy. Zgodnie z raportem, w tym roku wydamy o 40 zł więcej niż w 2022 r., czyli 961 zł. Badanie to pokazało także, że Polacy w roku odczuwają skutki inflacji oraz podniesione ceny, gdyż co druga osoba wskazała, że jej sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Co więcej, 73 proc. badanych z tej grupy stwierdziło, że wpłynie to na wakacyjne plany.