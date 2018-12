Minimalna emerytura. Eksperci wyliczyli, ile powinna wynosić, żeby nie głodować

1029,80 zł brutto - tyle obecnie wynosi minimalna emerytura. W przyszłym roku będzie to 1100 zł brutto. Tymczasem według ekspertów powinno być to dużo więcej.

Obecnie na rękę seniorzy dostają 935 zł. Takich osób jest w naszym kraju 250 tys. Skarżą się, że po opłaceniu mieszkania, rachunków i leków na życie nie zostaje im prawie nic. I oszczędzają np. na jedzeniu. A to dla osób starszych najgorsze, co może być.

Jak podaje "SE", na same rachunki i mieszkanie przeciętny senior wydaje 680 zł. Na zdrowie, higienę osobistą, buty i ubrania - 350 zł. A na jedzenie powinni mieć do dyspozycji co najmniej 600 zł. Razem daje to właśnie 1630 zł.