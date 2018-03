Młoda mama do Gowina: Mam 1600 zł na macierzyńskim, zamienimy się?

Wicepremier Jarosław Gowin ma szansę odkupić swoje winy w związku z narzekaniami na niską ministerialną pensję, która sięgała 17 tys. zł. Młoda mama Anna Sikora proponuje mu, by na chwilę zamienili się wynagrodzeniami. – Na macierzyńskim dostaję niecałe 1600 zł. Gwarantuję, że za pensję ministra dojadę "do pierwszego" – mówi Wirtualnej Polsce.

- Głupio chlapnąłem - mówi Gowin reporterowi Wirtualnej Polski:

- Nie neguję wysokości jego pensji, jednak skoro jemu nie starcza do pierwszego, to – idąc tym tokiem myślenia - nie wiem w jaki sposób miałabym przeżyć? Chyba mam prawo się wkurzyć. Jak jemu nie starcza do pierwszego, to ja swoje dziecko chyba tynkiem ze ściany żywię – mówi oburzona.