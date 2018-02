Młody Polak zaszalał z CV i dostał wymarzoną pracę. Eksperci radzą, by uważać z naśladowaniem

CV w formie listu w butelce zadziałało w przypadku mieszkańca Szczecina. Nie oznacza to jednak, że należy silić się na oryginalność za wszelką cenę. Eksperci radzą, jak w dzisiejszych czasach powinno się szukać pracy.

Fakt, że mieszkaniec Szczecina swoim nietypowym pomysłem przekonał firmę do zatrudnienia go, nie oznacza, że należy teraz zasypywać firmy oryginalnymi reklamami swojej osoby. Skutek może być odwrotny od zamierzonego.

Alicja Ryłek, konsultant ds. rekrutacji w Randstad Polska, zwraca uwagę, że prawdopodobnie ostatecznie i tak jednak konieczne będzie dosłanie CV w formie tradycyjnej. - Bardziej otwarte na nieszablonowe ubieganie się o pracę mogą być start-upy. Wynika to z ich bardzo indywidualnego podejścia do procesów rekrutacyjnych - wyjaśnia.

- Ważne jest, aby w doświadczeniu wypisać wcześniej sprawowane funkcje, które będą przydatne w potencjalnej pracy. Ponadto każde z przedsiębiorstw ma określoną kulturę organizacyjną i coraz częściej jest to kluczowy element doboru kolejnych współpracowników do zespołu. W aplikacji warto zatem podkreślić posiadane umiejętności miękkie, czyli takie, które odnoszą się bezpośrednio do cech charakteru kandydata, m.in. umiejętność negocjacji czy odporność na stres. To właśnie one w połączeniu z konkretnym doświadczeniem są najważniejsze dla pracodawcy. Warto również szczegółowo wspomnieć o swoich zainteresowaniach czy pasjach. Pochwalenie się sukcesami z obszaru pozazawodowego bywa cenną informacją, na ile dany kandydat jest zaangażowany i zdeterminowany w osiąganiu celów - zdradza rekruterka.