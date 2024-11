Nie pracują i nie uczą się. Wielka Brytania znalazła na nich sposób

Oficjalne dane pokazują, że między lipcem a wrześniem prawie milion młodych ludzi nie uczyło się, ani nie podlegało zatrudnieniu . Nowe środki mające na celu reformę systemu opieki społecznej obejmują "Gwarancję Młodzieżową" dla osób w wieku 18-21 lat, która ma na celu szkolenie młodych lub przywrócenie ich do pracy.

Kendall powiedziała w programie "Sunday with Laura Kuenssberg", że te propozycje obejmą przegląd systemu praktyk zawodowych , aby "więcej osób miało szansę na szkolenie". Zapytana, czy ci, którzy nie skorzystają z tych ofert, stracą zasiłki , odpowiedziała: "tak".

Premier Keir Starmer w artykule w "Mail on Sunday" obiecał, że reforma zasiłków rozprawi się z " przestępcami ", którzy "wykorzystują system". Kendall natomiast powiedziała BBC, że wierzy, iż są osoby, które mogą pracować, ale odmawiają , choć uważa, że stanowią one "mniejszość" wśród pobierających zasiłki.

Aktywność zawodowa spadła gwałtownie od pandemii. W Wielkiej Brytanii obecnie 9,3 mln osób nie pracuje ani nie szuka pracy , co stanowi wzrost o 713 tys. od czasów pandemii COVID-19. Prawie 3 mln osób nie pracuje z powodu złego stanu zdrowia, co oznacza wzrost o 500 tys. od 2019 r.

Pod rządami poprzedniego rządu konserwatywnego planowano zaostrzenie kryteriów przyznawania zasiłków z tytułu niezdolności do pracy, co mogło pozbawić świadczeń ok. 400 tys. osób. Minister pracy i emerytur odmówiła potwierdzenia, czy ci ludzie zachowają zasiłki w ramach propozycji obecnie rządzącej Partii Pracy.