Mniej niż co piąty Polak dostał podwyżkę. Jak radzić sobie ze wzrostem cen, gdy pensja nie idzie w górę?

Podwyżkę wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech miesięcy dostało tylko 14 proc. badanych, choć niemal co trzeci próbuje zwiększyć przychody do domowego budżetu - tak wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Równocześnie niemal wszyscy ankietowani spodziewają się, że ceny będą nadal rosły i to w sposób dynamiczny.