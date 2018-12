Mocny ruch Lidla pod koniec roku. Otworzy 7 sklepów jednego dnia

13 grudnia niemiecka sieć otworzy aż siedem sklepów w różnych częściach Polski.

Do tej pory w tym roku niemiecka sieć otworzyła 42 nowe (lub przebudowane) sklepy. W sumie ma ich obecnie w naszym kraju ponad 660, a łącznie w 30 różnych krajach - ponad 10 tysięcy.

Choć liczba sklepów Lidla w naszym kraju robi wrażenie, to do konkurencyjnej Biedronki dużo jeszcze niemieckiej sieci brakuje. Należących do Jeronimo Martins sklepów jest już w naszym kraju 2850.