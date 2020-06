Moliera2.com wdraża pierwszą w Polsce innowacyjną usługę Wirtualnego Doradcy

Pierwszy w Polsce Wirtualny Doradca Moliera 2

Moliera2.com cały czas wdraża nowe pomysły oraz innowacyjne technologie, których celem jest przystosowanie oferty do oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów. Z myślą o ich komforcie wdrożona została usługa Wirtualnego Doradcy. Od teraz wystarczy wybrać odpowiedni numer podany na stronie internetowej Moliera2.com lub na karcie produktu, aby skontaktować się z dedykowanymi konsultantami w jednym z salonów w Warszawie, Poznaniu czy Katowicach poprzez aplikację WhatsApp lub FaceTime, a następnie doradca będzie do dyspozycji. Jest to świetne rozwiązanie dla osób chcących się upewnić co do rozmiaru czy koloru. Na podstawie zadanych pytań i udzielonych informacji, personel pokaże produkty dostosowane do potrzeb Klientów. Od teraz każdy ma możliwość podjęcia satysfakcjonującej decyzji bez wychodzenia z domu. Co najważniejsze, każde połączenie może zakończyć się złożeniem zamówienia.