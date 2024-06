Zmiany w fotowoltaice. Rozliczanie po nowemu od 1 lipca

Prosumenci rozliczający się w net-billingu będą mogli zmienić system rozliczeń - wynika z projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, opublikowanego na początku czerwca. Zachętą będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu tzw. nadpłaty do 30 proc.

Opublikowany we wtorek (4 czerwca) na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o OZE oraz innych ustaw, przewiduje zmianę systemu rozliczeń dla prosumentów.

Zobacz także : Rząd ma pomysł na fotowoltaikę. Szykuje się nowość

Zgodnie z oceną skutków regulacji, zmiany w obszarze net-billingu mają na celu "zwiększenie korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej".

"Zmiana będzie polegać na utrzymaniu po dniu 1 lipca 2024 r. możliwości rozliczania się w systemie net-billing w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej. Prosumenci będą jednak mogli, składając oświadczenie sprzedawcy, zmienić sposób rozliczeń na rozliczenie w oparciu o rynkową cenę energii elektrycznej obowiązującą w okresach rozliczenia niezbilansowania" - wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej materiału wideo

Wynajmowanie drogich aut jest bardziej opłacalne niż mieszkania. Bartek Walaszczyk w Biznes Klasie

Dodatkowo, możliwość zwiększenia wartości zwrotu nadpłaty za energię wprowadzaną do sieci do 30 proc. będzie skuteczną zachętą do zmiany systemu rozliczenia.

Większa opłacalność fotowoltaiki

Zgodnie z projektem, prosumenci, którzy pozostaną przy obecnym systemie rozliczeń, będą uzyskiwać zwrot nadpłaty na poziomie do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym objętym zwrotem.

Wybór sposobu rozliczeń w systemie net-billing przez prosumenta będzie zatem stanowić jasną i świadomą deklarację prosumenta o przejściu na rozliczenie w oparciu o rynkową cenę energii obowiązującą w okresach rozliczenia niezbilansowania. Zmiana ta zostanie zastosowana wraz z następnym okresem rozliczeniowym (...). Dodatkowo zakłada się wprowadzenie modyfikacji mechanizmu rozliczeń prosumentów w systemie net-billing poprzez zwiększenie wartości środków za energię wprowadzaną do sieci i ujmowaną na depozycie prosumenckim. Ma to na celu zwiększenie opłacalności instalacji fotowoltaicznej - wskazano.

W OSR wskazano, że brak jednoznacznego sposobu rozliczenia nadwyżek energii w systemie net-metering doprowadził do potrzeby wprowadzenia zmiany. Nowe przepisy przewidują, że wartość energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów korzystających z net-metering będzie doliczana do ich konta, na podstawie średniej miesięcznej ceny rynkowej obowiązującej w miesiącu poprzedzającym.

Projekt zakłada także zmianę mechanizmu korekt cen rynkowych."W przypadku zmiany danych wykorzystywanych do ustalenia cen energii elektrycznej, wynikającej z korekt przekazywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych lub inne podmioty, oblicza się skorygowaną wartość tych cen. Skorygowana cena zostaje obliczona, jeśli różnica między nią a poprzednio obliczoną ceną wynosi więcej niż 2 proc. Zastosowanie tej modyfikacji w przepisach znacznie pozwoli wyeliminować problem z korektą faktur prosumenckich" - wyjaśniono. Ta modyfikacja ma znacznie zredukować problemy z korektą faktur prosumenckich.

Zobacz także : Smutna prawda o fotowoltaice w Polsce. 14 dni w maju i wyłączenia farm

Net-billing w praktyce polega na sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii i kupowaniu jej w razie potrzeby. Rozliczenia dokonywane są za pomocą konta prosumenckiego, unikając przekazywania gotówki bezpośrednio.

Krótsze procedury

System net-billing zastąpił wcześniejszy net-metering, który opierał się na systemie opustów. Prosument miał możliwość rozliczania się iloczynowo, za każdą jednostkę wprowadzonej do sieci energii, mógł pobrać za darmo 0,8 jednostki, przy większych instalacjach współczynnik ten wynosił 1 do 0,7.

Nowelizacja przewiduje również skrócenie terminów procedur dla instalacji OZE, szczególnie tych montowanych na dachach paneli fotowoltaicznych, magazynów energii, pomp ciepła, urządzeń do przyłączenia do sieci oraz remontu i rozbudowy istniejących instalacji OZE.

Wprowadzone zmiany wydłużają również termin wejścia w życie przepisów dotyczących wirtualnego prosumenta OZE do 2 lipca 2025 r. W OSR podano, że analogiczne wydłużenie ma dotyczyć art. 6g ustawy wiatrakowej. Przepis ten wymaga, by inwestor przekazał co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy w formie prosumentów wirtualnych na 15 lat.

Projektowane zmiany przyczynią się do skrócenia ustawowego czasu trwania poszczególnych procedur administracyjnych dla wybranych instalacji OZE o ok. 34 do nawet 70 proc. oraz o nawet 65 proc. w przypadku całego procesu inwestycyjnego dla niektórych procedur w porównaniu z obecnym stanem prawnym" - podkreślono w ocenie skutków regulacji.

Nowelizacja ma także na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego, w tym wytycznych CEEAG oraz rozporządzenia GBER. Zaktualizowana będzie lista sektorów uprawnionych do ulg dla energochłonnych odbiorców, z wprowadzeniem dwóch poziomów ulg:

Dwa poziomy ulg

85 proc. dla przedsiębiorców narażonych na wysokie ryzyko ucieczki emisji oraz 75 proc. dla pozostałych sektorów. Kryterium energochłonności na poziomie 3 proc. zostanie utrzymane.

Planowana jest także opłata wyrównawcza dla energochłonnych odbiorców korzystających z ulg. Koszty proponowanych zmian oszacowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pokazują wzrost kosztów dla niektórych sektorów dotychczas korzystających z ulg, wynoszący około 0,72 mln zł, oraz spadek kosztów o ok. 89,8 mln zł dla nowych sektorów objętych ulgami. Jednocześnie, sektory wykluczone z ulg odczują wzrost kosztów o 1,08 mln zł rocznie z powodu pełnych kosztów zakupu lub umorzenia świadectw pochodzenia oraz opłat OZE i CHP.

Zobacz także : Wprowadzają ograniczenia produkcji energii. Wszystko przez rekord