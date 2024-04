Można stracić 800 plus. W kwietniu mija kluczowy termin

Przegapisz termin, stracisz 800 plus za niektóre miesiące

Drugim kluczowym terminem jest 30 czerwca. Tylko złożenie wniosku do tego dnia daje bowiem gwarancje, że rodzina nie straci 800 plus. Jeśli skieruje wniosek do ZUS z opóźnieniem np. 1 lipca, to ZUS nie przyzna dodatku za czerwiec - to oznacza, że jedno 800 plus przepadnie.