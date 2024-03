Tego na zwolnieniu chorobowym nie wolno. ZUS kontroluje bez litości

Z danych, które zdobyła Rzeczpospolita, wynika, że w roku 2023 przeprowadzono 461,2 tys. kontroli zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystyki pokazują, że to więcej niż rok wcześniej, kiedy to ZUS przeprowadził 429,9 tys. kontroli. Tym samym liczba kontroli powoli zbliża się do statystyk sprzed pandemii.