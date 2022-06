MRiPS: wniosek o świadczenie 500 plus warto złożyć do 30 czerwca

"Wniosek o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" warto złożyć do 30 czerwca 2022 r." – przypomniało w poniedziałek na Twitterze MRiPS. To warunek niezbędny, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Po uwzględnieniu inflacji po sześciu latach realna wartość 500 plus spadła poniżej 390 zł.