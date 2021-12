Było 500+, jest 400+. Tak inflacja zabiera wartość zasiłku

Spadek wartości pieniądza to bolączka, która na co dzień dotyka każdego z nas. Skutki inflacji widać również na przykładzie świadczenia 500+, które z każdym miesiącem wyceniane jest na niższą kwotę. Ostatnie przyśpieszenie inflacji sprawiło, że za 500 zł można kupić coraz mniej, a w listopadzie była to już równowartość 420 zł.