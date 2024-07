"Mroczny pałac" na Dolnym Śląsku na sprzedaż. Za tyle można go kupić

W latach 90. XX wieku, po okresie transformacji ustrojowej, pałac znalazł się w prywatnych rękach. Wtedy też został sprzedany przez gminę Świdnica. Nowi właściciele mieli ambitny plan przekształcenia go w luksusowy hotel, ale z różnych powodów projekt ten nigdy nie został zrealizowany, co doprowadziło do powrotu budynku w ręce Skarbu Państwa.