W Polsce powstaje luksusowy hotel. Urzekająca lokalizacja

"Gazeta Olsztyńska" podaje, że budynek będzie umiejscowiony w odległości ok. 25 metrów do drewnianego pomostu, który łączy plaże, natomiast od jeziora będzie go oddzielała zieleń. Dziennik nie poinformował, kiedy zakończą się prace budowlane i hotel zostanie oddany do użytku.