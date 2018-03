Mundurowi domagają się podwyżek. "Jesteśmy gotowi na drastyczne kroki"

Związki zawodowe działające w służbach mundurowych oczekują podwyższenia pensji o 650 złotych na funkcjonariusza. Zmiany w wynagrodzeniach miałyby wejść jeszcze w tym roku.

Związkowcy tłumaczą, że brak podwyżek we wspomnianych służbach doprowadzi do destabilizacji kadrowej i obniży ich sprawność działania. W związku z postulatem, wystosowano pisma, w których mundurowi wzywają do rozmów przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz resortu finansów.