Musisz zgłosić, czym ogrzewasz. Inaczej zapłacisz karę

Lista urządzeń, które należy zgłosić do CEEB jest długa. Znajdują się na niej m.in. kominki, piece czy kuchnie węglowe. Czas na zgłoszenie źródła ogrzewania mija 30 czerwca 2022. Są jednak wyjątki. Dotyczą one nowo oddanych budynków. Właściciele nowych domów mają na zgłoszenie do rejestru zaledwie 14 dni od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.