Muzeum tłumaczy się z kontrowersyjnej reklamy McDonald's. "To było na czas prób"

Pływająca po stawie Łazienek Królewskich reklama z logiem firmy McDonald's wywołała burzę w mediach społecznościowych. Muzeum odpowiada: "Logotypy niektórych firm zostały nadmiernie wyeksponowane podczas prób i prac montażowych".

Łazienki Królewskie tłumaczą się z reklamy na stawie. (facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie, Fot: Łazienki Królewskie)

Każdemu zdarzają się błędy. Za taki można by uznać stołowanie się w niezdrowych - co do zasady - restauracjach szybkiej obsługi. Jednak reklamowanie fastfoodu na terenie XVIII-wiecznego zespołu pałacowego Łazienki Królewskie w Warszawie to już przesada Tak przynajmniej uznali warszawiacy.

Po tym, gdy pojawiły się zdjęcia przedstawiające pływający po stawie logotyp sieci McDonald's w sieci zawrzało. "Łazienki się sprzedały korporacji typu McDonald? To ma przyciągać turystów ? Wstyd!" - napisała pani Agata na profilu muzeum w mediach społecznościowych.

Okazało się, że słynne złote łuki są częścią inscenizacji towarzyszącej pokazowi projektantki Gosi Baczyńskiej. "Wybór miejsca nie był przypadkowy. To tutaj to, co elitarne, kultura wysoka, pałac królewski i jego otoczenie miesza się z kulturą popularną, watą cukrową i lodami na patyku" - można dowiedzieć się z komunikatu.

Tego entuzjazmu nie podzielił jednak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zapowiedział, że skieruje pismo do konserwatora zabytków."Brutalną ingerencję wizualną prywatnej firmy w widok zespołu pałacowo-parkowego uważam za skandal" - pisał oburzony.

Co na to władze muzeum? Tłumaczą się, że dużych rozmiarów logotyp pojawił się podczas prób przed pokazem i wywołał reakcję instytucji. "Przedstawienie elementów wizualnych firm na terenie Muzeum Łazienki Królewskie odbywa się w ramach sponsoringu polskiej projektantki. W związku z organizacją wydarzenia logotypy niektórych firm zostały nadmiernie wyeksponowane podczas prób i prac montażowych" - napisała w przesłanym do nas oświadczeniu Emanuela Koper z Łazienek Królewskich.

Jak dodała, w porozumieniu z partnerami pokazu oraz projektantką zapadła decyzja o zmniejszeniu ekspozycji marek.