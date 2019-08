Prezydent Warszawy ostro o reklamie McDonaldsa. "Brutalna ingerencja"

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski oburzony pływającym logo firmy McDonalds w Łazienkach Królewskich. - To skandal! - napisał na swoim profilu włodarz Warszawy.

- Łazienki Królewskie to wyjątkowe miejsce na mapie Miasto Stołeczne Warszawa. Brutalną ingerencję wizualną prywatnej firmy w widok zespołu pałacowo-parkowego uważam za skandal. Zwróciłem się w tej sprawie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pytaniem, czy wydał zgodę na te działania - napisał na swoim profilu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie z logiem fastfoodowego giganta od rana krąży po mediach społecznościowych i oburza internautów. "Wygląda na to, że korporacja McDonald's wynajęła sobie we wtorek na cały dzień cały pałac wraz z reklamą na środku stawu" - skomentował warszawski działacz społeczny i samorządowy Jan Śpiewak.

Jak komentuje to firma? W przesłanym do mediów wyjaśnia, że słynne złote łuki są elementem pokazy mody, która ma odbyć się we wtorek wieczorem.