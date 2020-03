Oddajemy w ręce naszych Klientów limitowaną kolekcję, której motywem przewodnim jest anemon – kwiat występujący niemal we wszystkich strefach klimatycznych, będący zwiastunem wiosny. Ale nie tylko. Anemon to również symbol solidarności i ochrony przed chorobą i złem, doskonały talizman na ten trudny czas.

Przy okazji premiery zachęcamy Was do wzięcia udziału w akcji #MyWólczankaPomagamy, do której zaprosiliśmy już ambasadorów i pracowników marki. Niech koszule z motywem anemonów nie tylko ozdobią garderoby, ale również dodadzą siły i optymizmu.