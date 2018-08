Na dworcu w Warszawie urodziło się dziecko. PKP ma dla niego prezent wartości kilkudziesięciu tys. zł

Tuż po szczęśliwych narodzinach krajowy przewoźnik informował, że przygotuje dla malucha "kolejarską wyprawkę". Jak dowiedziała się WP, cała rodzina w prezencie może otrzymać karty na darmowe przejazdy. Tylko jeden taki bilet kosztuje 11 tys. zł.

Jak już pisaliśmy w WP do porodu doszło na dworcu Warszawa Śródmieście.

Jednak jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy tym pierwszym prezentem może być roczny bilet na darmowe przejazdy dla całej rodziny. Co więcej to tylko początek, bo w PKP nadal trwa burza mózgów nad dodatkowymi prezentami dla malucha i jego rodziców.

Polska kolej przyspiesza. Miliardy złotych do wydania

Gdyby rzeczywiście cała rodzina miała otrzymać roczne bilety, to byłby to prezent niezwykle wartościowy. Dla drugiej klasy roczny koszt takiej karty to 11 tys. zł.