Na epidemii koronawirusa w Polsce tracą gwiazdy

Odwoływane koncerty i spotkania z fanami są złą wiadomością dla gwiazd polskiej sceny muzycznej. Przez epidemię koronawirusa nad Wisłą stracą nawet dziesiątki tysięcy złotych.

Paraliżujący świat koronawirus z Wuhan dotarł do Polski w ubiegłym tygodniu . W ciągu siedmiu dni resort zdrowia potwierdził 17 przypadków zakażenia wirusem COVID-19.

Tymczasem na epidemii tracą gwiazdy. "Super Express" ustalił, że przez zagrożenie koronawirusem na odwołanie koncertów zdecydowali się m.in.: Kayah i Andrzej Piaseczny. Dziennik podaje, że piosenkarze stracili na tej decyzji co najmniej po 35 tys. złotych.

Swój koncert odwołała także Ania Karwan, której przeszło koło nosa 25 tys. złotych. To nic w porównaniu z tym, co spotkało Majkę Jeżowską. Przez epidemię wirusa, piosenkarka musiała odwołać całą trasę koncertową. Jej straty "SE" szacuje nawet na ok. 50 tys. złotych.