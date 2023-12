800 plus i podwyżki. Idzie rewolucja na rynku pracy

Są branże, które skorzystają na zmianach, czekających nas od przyszłego roku. Chodzi o wypłatę 800 plus od stycznia 2024 r., 19-procentową podwyżkę płacy minimalnej, która podniesie pensje Polaków, a także o zapowiadane podwyżki dla nauczycieli i sferze budżetowej. To dla handlu sygnał, by zwiększać zatrudnienie, bo ruszy kosumpcja.