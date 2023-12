Nabór wniosków wydłużony. "Duże zainteresowanie programem"

Nabór wniosków w programie "Energia dla wsi" został wydłużony do 29 lutego 2024 r. - poinformował w czwartek resort rolnictwa. W związku z dużym zainteresowaniem programem skierowanym do rolników i spółdzielni energetycznych, zwiększono też jego budżet ze 100 mln zł do 1 mld zł.