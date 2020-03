Naczynie żaroodporne nie jest odporne na wysoką temperaturę? Tandetny sprzęt w statystycznie co drugiej kuchni

Naczynie żaroodporne pękło w piekarniku? Okazuje się że to nie powinno to dziwić, bo nawet połowa naczyń żaroodpornych ma jakieś – mniejsze lub większe – wady i niedociągnięcia produkcyjne.

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę naczynia żaroodporne: w sumie sprawdziła 191 partii i zakwestionowała 80 z nich (prawie 42 proc.). Najwięcej uchybień dotyczyło oznakowania. Z tego powodu inspektorzy zakwestionowali 73 partie produktów. Nieprawidłowości to przede wszystkim brak informacji o temperaturze, w jakiej można używać naczynia, niekompletne instrukcje bezpiecznego użytkowania i konserwacji, a w przypadku blisko jednej trzeciej zakwestionowanych produktów - całkowity brak jakichkolwiek oznaczeń i instrukcji. Wszyscy przedsiębiorcy dobrowolnie poprawili oznakowanie, większość zrobiła to jeszcze podczas kontroli.

Próbki 19 partii naczyń żaroodpornych zostały zbadane w laboratorium. Okazało się, że aż 10 z nich, czyli ponad połowa, ma niewystarczającą odporność na wysokie temperatury. Podczas testów pękały w piecu nagrzanym do 180 st. C. Wszystkie zakwestionowane podczas badań laboratoryjnych partie zostały wycofane ze sprzedaży. Po kontroli UOKiK wszczął osiem postępowań administracyjnych. W dwóch pozostałych przypadkach trwają czynności wyjaśniające.

Na co więc zwrócić uwagę przy zakupie, by mieć pewność, że naczynia zniosą przygotowywanie obiadów?

Inspekcja radzi, by upewnić się czy na produkcie lub opakowaniu jest podana maksymalna temperatura, w której można go używać, a ponadto czy do produktu dołączona jest instrukcja obsługi. Powinny się w niej znaleźć m.in. informacje o maksymalnej temperaturze, tworzywie, z jakiego naczynie zastało wykonane, sposobie poprawnego użytkowania, sposobie konserwacji, Sprawdźmy, czy naczynie nie ma ostrych krawędzi czy zadziorów, którymi można się skaleczyć.