Nadchodzą zmiany w płatnościach gotówką. Oto nowe limity

Rozporządzenie obejmie też branżę dóbr luksusowych. Sprzedawcy metali i kamieni szlachetnych, biżuterii, luksusowych pojazdów i dzieł sztuki będą musieli przeprowadzać kontrole klientów i zgłaszać podejrzane transakcje. Dotyczy to również klubów piłkarskich i agentów piłkarzy. Powodem jest fakt, że w branżę piłkarską w Europie inwestowane są ogromne pieniądze, co może stwarzać możliwości do prania brudnych pieniędzy.