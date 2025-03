Przebadali papryki z Biedronki i Lidla. Oto co w nich wykryli

Fundacja Pro-Test regularnie sprawdza, ile pozostałości pestycydów znajduje się w warzywach i owocach dostępnych w różnych sklepach. Tym razem badacze wzięli pod lupę czerwoną paprykę, kupioną w popularnych dyskontach: Lidlu i Biedronce . Były to warzywa z Hiszpanii.

"Chcielibyśmy zaznaczyć, że badany produkt nie stwarza zagrożenia dla konsumentów. W przypadku świeżych owoców i warzyw nasza polityka dotycząca pozostałości pestycydów określa, że akceptowany przez nas poziom dla jednej wykrytej substancji to maksymalnie 1/3 limitów prawnych, co również potwierdzają przeprowadzone badania papryki" – przekazuje redakcji WP Finanse Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR, Lidl Polska.