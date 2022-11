Nagroda Symbol Wsparcia Biznesu 2022 trafia do startupu inEwi

Co ważne, inEwi zapowiada, że to dopiero początek unowocześniania zarządzania czasem pracy. — Postanowiliśmy wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji (AI) przy użyciu tych samych urządzeń rejestrujących, których używają nasi klienci, również takich, które wyposażone są w kamery niejednokrotnie niskiej jakości — tłumaczy CEO firmy, Jacek Pytlik. Do końca 2022 firma opublikuje funkcjonalność wykorzystującą tzw. facial recognition. Rozpoznawanie twarzy ma pomóc uniknąć sytuacji, w której jeden pracownik odbija kartę za drugiego. Narzędzie wykorzystuje nie tylko AI, ale także technologię Machine Learning, uczenia maszynowego — To znaczy, że za każdym razem, kiedy pracownik rejestruje wejście/wyjście, obraz jest porównywany z tym wzorcowym, a algorytm jest ciągle douczany. A wiemy, że ludzka twarz z czasem się zmienia.. — dodaje prezes.Dostęp do aktualizacji będą mieli zarówno nowi klienci, jaki 150 tys. obecnych użytkowników inEwi.