Najbardziej zadłużone kraje świata. Oto wielka trójka

Analizując grecką tragedię zadłużenia, należy pamiętać o wyjątkowej sytuacji, w której jest ten kraj. Z racji członkostwa w strefie euro, Grecja nie ma pełnej kontroli nad własną walutą, wobec czego – mówiąc kolokwialnie – nie może uciec przed długiem we własnej walucie za pomocą inflacji. Strategia ta i tak miałaby liczne mankamenty (z destrukcyjnym wpływem inflacji na gospodarkę na czele), choć politycznie byłaby zapewne łatwiejsza do przeprowadzenia niż ostre zaciskanie pasa, z którym Grecy musieli zmierzyć się w poprzedniej dekadzie. Jeżeli spełnią się stawiane dziś prognozy, to do poziomu długu sprzed kryzysu, Grecja wróci dopiero pod koniec lat 20. XXI wieku. Oznaczać to będzie, że dorośnie całe pokolenie Greków ukształtowane w atmosferze płacenia za błędy gospodarcze przeszłości.