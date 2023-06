Najdłuższy most wiszący na świecie. Sky Bridge ma już rok

Do 2022 roku rekordzistą był wiszący most Baglung Parbat w Nepalu o długości 567 m. Od roku Sky Bridge 721, o imponującej długości 721 metrów, przewyższa go o 150 m. Wykonawcy przyznają, że budowa mostu była jednym z najbardziej wymagających projektów, choć mają już doświadczenie w tworzeniu atrakcji na tym obszarze, takich jak Ścieżka w Obłokach czy gigantyczny mamut w pobliskim parku dla dzieci.