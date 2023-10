Najdroższa whisky świata. Cena zwala z nóg

Do tej pory rekord na aukcji należał do trzeciej butelki z tej samej beczki, która w 2018 roku została sprzedana za 1,2 mln funtów, a także butelki The Macallan 1926, która w 2019 roku została sprzedana za 1,5 miliona funtów. Chociaż szacuje się, że wyprodukowano 12 butelek The Macallan Adami 1926, nie wiadomo, ile z nich nadal istnieje. Mówi się, że jedna butelka została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w Japonii w 2011 roku.