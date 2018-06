Najnowocześniejszy sklep RTV AGD w Polsce. Media Markt ma powód do dumy

Nowy sklep znajduje się przy Al. Krakowskiej 61 w Warszawie. Inspirujące prezentacje produktów, kompleksowy wybór najnowszego sprzętu i komfortowe warunki do poznawania nowych technologii – to wszystko czeka na klientów MediaMarkt zmodernizowanego zgodnie z najnowszymi światowmi trendami.

Warszawski MediaMarkt, zlokalizowany przy Al. Krakowskiej 61, został gruntownie przebudowany i zaaranżowany zgodnie z najnowszymi światowymi trendami, aby zapewnić swoim klientom jeszcze lepsze doświadczenia zakupowe. Jest to obecnie najnowocześniejsza powierzchnia handlowa w Polsce.

Zmodernizowany sklep zaskakuje designem, niestandardowymi, interaktywnymi ekspozycjami oraz szerokim wyborem nowinek technologicznych.

Nowoczesna strefa gamingowa z pewnością spełni oczekiwania wszystkich graczy myślących o zakupie nowoczesnego sprzętu i pozwoli przetestować najnowsze gry.

Fanów zdrowego stylu życia z pewnością zainteresuje nowoczesna strefa fit. Nowością jest również strefa nowoczesnej kuchni i gotowania, gdzie będą organizowane pokazy kulinarne i degustacje.

- Branża RTV/AGD podlega najbardziej dynamicznym zmianom, co z kolei wpływa na zmianę potrzeb konsumentów. Biorąc na siebie rolę przewodnika po świecie nowych technologii pokazujemy naszym klientom, jak bardzo mogą one ułatwiać codzienne życie, ale również jak mogą dostarczać przyjemności i nowych wrażeń w realizacji pasji – mówi Roman Lubczyk, dyrektor marketu MediaMarkt w centrum handlowym Okęcie. - W naszym sklepie klienci mogą swobodnie zapoznać się z ofertą, przetestować wiele urządzeń oraz skorzystać z profesjonalnych porad personelu, który zawsze chętnie dzieli się wiedzą.

Wyróżnikiem MediaMarkt na rynku jest kompleksowość oferowanych usług. Sklep oferuje m.in. dostawę i instalację urządzeń w domu klienta, pierwsze uruchomienie komputera, przegrywanie danych z urządzeń oraz zabezpieczenie tabletów i smartfonów folią lub szybą ochronną. Nowością będzie możliwość ekspresowych napraw smartfonów.

W markecie można również kupić bilety na ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowe, wywołać zdjęcia, zawrzeć umowę na usługi sieci Orange lub Telewizji NC+. Przy zakupie sprzętu można skorzystać z oferty ratalnej lub wykupić opcję rozszerzonej ochrony produktów.

Z okazji otwarcia sklepu w nowym kształcie na klientów czeka specjalna oferta produktowa, obowiązująca od 6 do 9 czerwca br.