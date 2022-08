Najtańsza wyprawka szkolna. Oto który sklep wygrywa

Dla kogo 300+

Żeby wspomóc rodziny w tym okresie dodatkowych wydatków, rząd wypłaca 300 zł w ramach programu "Dobry Start". Żeby dostać pieniądze, trzeba jednak złożyć wniosek. Minister rodziny Marlena Maląg przypomina, że ci, którzy zrobią to do końca sierpnia, dostaną pieniądze nie później niż do 30 września. Spóźnialscy będą musieli zaczekać dłużej.