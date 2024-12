Największy błąd przy dawaniu napiwków. To jak policzek dla kelnera

W Polsce chociaż napiwki nie są obowiązkowe, to regularnie są dodawane do rachunku jako wyraz wdzięczności za dobrą obsługę. Problem pojawia się w kwestii tego, ile powinien wynosić i jaką formę powinna przyjąć ta dodatkowa opłata - wskazuje strona kobieta.wp.pl .

Z reguły napiwek to 10-15 proc. wartości rachunku, chociaż szczęśliwsi klienci zostawiają więcej. W Polsce rzadko napiwki są automatycznie doliczane do rachunków, co jest bardziej powszechne przy obsłudze większych grup.