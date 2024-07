Kardynalny błąd przy dawaniu napiwku. To "policzek dla kelnera"

Pomimo że w polskich restauracjach i kawiarniach napiwki nie są wymagane, to jednak są one często przekazywane razem z rannym rachunkiem. Jest to element savoir-vivre'u i sposób na pokazanie uznania za dobrą obsługę i zaangażowanie pracowników. Niemniej jednak, wiele osób nie jest pewnych, jaką dokładnie kwotę powinni przekazać jako napiwek i w jaki sposób najlepiej to zrobić — tłumaczy kobieta.wp.pl.